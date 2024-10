Este lunes 14 de octubre, Marlon Chito Vera ascendió a cinturón negro, segundo dan en Jiu-Jitsu brasileño. Actualmente, el ecuatoriano ocupa el sexto lugar en el ranking de la división de peso gallo de la UFC.

Vera aprovechó sus vacaciones para visitar Ecuador y cumplir con ciertas marcas que lo auspician. Además, aprovechó para recibir este logro en compañía de su amigo Luck Rockhold, excampeón de la UFC.

La próxima pelea de Chito Vera será el próximo año entre enero y febrero, así lo aseguró el luchador de la UFC. Sin embargo, todavía se desconoce su próximo rival.

"A mí me ofrecieron una pelea, la revancha con Song Yadong que me ‘asaltaron’. Cuando me ofrecieron eso, dije, me encanta. La pelea la tomo, pero que sea en enero o febrero, porque tomar peleas solo por dinero no es bueno para la carrera", declaró.

Ser campeón de peso gallo sigue siendo el objetivo principal para el ecuatoriano, que deberá conseguir una victoria para meterse en top tres del ranking de esta división y obtener una nueva oportunidad por el título.