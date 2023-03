"No era la forma que quería hacer esto, pero me quitaron la oportunidad de hacerlo cuando estaba listo", indicó en peleador en un comunicado. Molina se encuentra invicto en tres combates en UFC (récord total de 11-2) , pero actualmente se encuentra suspendido al estar siendo investigado por su relación en una trama de amaños de combates con su entrenador James Krause.

El colombiano Jeff Molina , es uno de los nombres más comentados del momento en el mundo de las artes marciales mixtas , lastimosamente no es por sus logros en este deporte, sino por su sexualidad, puesto que declaró abiertamente su orientación sexual.

"He tratado de mantener mi vida amorosa privada en las redes sociales. Quería ser conocido por mis habilidades y por lo que he dedicado los últimos 11 años de mi vida (...) no quiero ser conocido como el peleador 'bi' de la UFC”, añadió Molina.

El peleador colombiano – estadounidense se convierte en el primer luchador de la UFC en reconocer abiertamente su sexualidad. Como sucede en otros deportes este tipo de temas es un tabú.

La UFC es una de las empresas que mayor apoyo da al grupo LGBTI. De hecho, en el 2016 esta industria promovió una campaña denominada “todos somos peleadores”, con el fin de apoyar a esta comunidad.