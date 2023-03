Chito Vera vs Cory Sandhagen: el ecuatoriano llega invicto ante peleadores estadounidenses

Marlon 'Chito' Vera tiene este sábado 25 de marzo del 2023 una prueba de fuego en su carrera, cuando le toque chocar contra el estadounidense Cory Sandhagen, en el UFC San Antonio.

El combate, pactado a 5 asaltos entre el tercero y quinto contendiente en el ránking de las 135 libras (peso gallo) del UFC.

Chito, palpitó la previa del combate estelar en una de las categorías más competitivas dentro del octágono: "La división está buena, es una buena época para ser campeón, todos están en buen nivel. Primero lo primero, pasarle el carro a Sandhagen, acabarlo, romperlo, así de simple... Ahora no me interesa el título, tengo en frente a él, me alegra que él esté hablando del título, porque si hablas del plan B o C, es porque no estás enfocado en lo que tienes en frente tuyo".

"Mi vida no pasa del 25 de marzo, estoy en ese día, ese día muero o renazco. No estoy mirando el día después, sé que estoy listo, es lo único que me importa, ganar", profundizó el manabita en relación a la previa.

Para finalizar, Vera analiza la pelea: "Esto es puño por puño, patada por patada, he visto lo que ha hecho en sus últimas peleas... Sé que tengo el cardio y la fuerza para no parar de intentarlo en los 5 rounds".