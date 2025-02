Marlon Chito Vera, peleador ecuatoriano de la UFC, reconoció que espera regresar al octágono en abril.

"Estoy pidiendo peleas, no quiero pasarme de abril. En mi mente estoy en campamento preparándome. Yo pedí que quería pelear en México (para marzo), me dijeron que sí, pero hubo en cambio. Dije que quería estar en main event, pero sin problemas y sin dramas, esperemos a abril nomas, podría ser en Miami", reveló Vera a la comunicadora Jacque Enríquez.

"Yo hablé para revanchas, no se dieron. Petr Yan tiene una lesión en la mano. Si Bautista es el próximo, pues vamos con esa pelea. En lo personal no quiero que pase de abril. No quiero estar trabajando en intensidad de campeonato por 6 meses, porque mi cuerpo no estará bien", profundizó el tricolor en referencia a las razones por las que no ha peleado.

Vera se encuentra en el país por motivos de un comercial por lo que terminará de grabar y regresará a Estados Unidos.

El manabita no pelea desde agosto pasado tras caer con el brasileño Figueiredo, acumulando dos derrotas consecutivas (previamente ante Sean O'Malley).

Vera contó que iba a tomarse un tiempo al cosechar una seguidilla de derrotas. El ecuatoriano no gana desde agosto del 2023 al derrota a Pedro Munhoz.