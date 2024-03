Chito Vera estaría entre la Cumbia chonera y el Reggae para definir su canción de salida ante O'Malley en el UFC 299

A vísperas de la pelea entre Marlon Chito Vera y Sean O'Malley por la pelea estelar del UFC 299, que tiene en disputa el título de las 135 libras (peso gallo), varios aficionados se han preguntado: ¿cuál será la canción de salida del ecuatoriano?

En redes sociales se ha viralizado un montaje donde Chito haría un homenaje a sus raíces manabitas y usaría Cumbia chonera, popular canción de Don Medardo y sus Players.

No sería la primera vez que Chito Vera la utilice, ya que el pasado 3 de febrero del 2018, en su pelea ante el brasileño Douglas Silva de Andrade, el ecuatoriano saltó con la Cumbia Chonera.

Sin embargo, ese sello tricolor ha quedado en el recuerdo, ya que si uno visualiza sus últimas tres peleas, Vera eligió canciones de otro género.

Específicamente ante Pedro Munhoz, Domenick Cruz y Cory Sandhagen, el chonero entró con un ritmo africano: reggae.

Chronixx - Spanish Town Rockin y DJ Khaled - Where you come from ft. Buju Banton, Capleton, Bounty Killer, son las dos canciones recientemente elegidas por Vera.

Aún no es oficial cuál será su canción oficial para la pelea más importante de su carrera, lo cierto que deberá ser entonada como su himno de guerra, para llegar concentrado y motivado al octágono ante O'Malley.