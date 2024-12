Carlos Vera: "Espero volver a la UFC en marzo o abril, está en análisis mi próximo rival"

Carlos Vera, peleador ecuatoriano del UFC habló con los micrófonos de Ecuavisa, reconociendo que espera una nueva oportunidad dentro del octágono tras su debut en febrero pasado con derrota y lesión incluida.

El nacido en Manta hace 37 años reveló que la caída ante el japonés Rinya Nakamura en el UFC 298, le dejó secuelas que lo llevaron quirófano.

"Después de la pelea contra (Rinya) Nakamura me lesioné el hombro, me quebré la clavícula y los ligamentos, igual sufrí problemas en mi rodilla, me operé, estuve seis meses de recuperación, dos meses sin hacer absolutamente nada y desde el tercer mes pude volver a entrenar", reveló Vera quien además confirmó que mantiene un contrato por cuatro peleas con la UFC.

"Si bien perdí en mi debut, pude demostrar mis cualidades, demostré que puedo ser un rival duro dentro del octágono", resaltó Vera.

Virando la página, Vera piensa en su próxima pelea y espera volver entre marzo o abril del 2025: "mi representante me dijo que estemos listos para poder pelear en marzo o abril, tengo visto a dos peleadores, estamos negociando, pero nada está asegurado, aunque me gustaría poder pelear contra Gastón Bolaños que está en mi peso".

Vera es el tercer peleador ecuatoriano dentro de la UFC, asegurando que ha podido cruzar palabras con Michael Morales pero no con Chito Vera: "he podido conversar con Michael Morales, hemos intercambiado mensajes de apoyo mutuo. No conozco a Chito Vera, nunca he podido hablar con él".

La historia de Vera en el UFC es distinta, ya que recién a sus 36 años pudo debutar, siendo un veterano del deporte: "si bien llegué a los 36 años al UFC, estoy muy orgulloso de poder representar a mi país, estoy dedicado, tengo disciplina, con mucha fe, se puede llegar a tus objetivos, con muchos sacrificios".

"Yo quiero que el público me reconozca como una persona humilde, de barrios en Manta, que se fue al extranjero pero que nunca perdió sus raíces, que nunca perdió su bandera, soy alguien que no se rinde"

"No pudieron ver el estilo de mi pelea en mi debut debido a mi lesión, pero estoy seguro que en la próxima pelea podrán ver mi boxeo, mi lucha, mis habilidades", culminó el manabita.