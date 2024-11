La emoción se había disparado en el Palacio de Deportes Martín Carpena desde que el equipo español pisó la pista. El himno, con las lágrimas de Nadal contagiadas a gran parte de los casi 10.000 espectadores, y el minuto de silencio por las víctimas de las inundaciones que provocaron más de 200 muertos, principalmente en la Comunidad Valenciana, completaron la solemne ceremonia.

Tras una previa marcada por el papel que tendría Nadal en la eliminatoria en el último torneo de su carrera, finalmente David Ferrer había elegido al mito de los 22 torneos del Grand Slam para abrir el fuego de la competición.

Con la pelota en juego, Nadal salió agresivo, mezclando notables golpes con errores que evidenciaban su falta de rodaje, no competía desde los Juegos de París.

Enfrente Van de Zandschulp, 80º jugador mundial, había empezado nervioso, desorientado por la trascendencia del duelo y llegó a fallar hasta seis saques consecutivos con su primer juego al servicio.

En otro momento, Nadal no hubiera desaprovechado tremendo regalo. Pero su versión actual le llevó a perdonar y ya no volvió a disponer de una ocasión parecida en toda la primera manga, en la que no contó ninguna bola de rotura.

El neerlandés fue ordenando sus ideas y a pesar de su irregularidad al servicio, alternando grandes primeros y flojos segundos, fue capaz de dar el primer giro al partido al romper el saque de Nadal para situarse 5-4. A continuación cerró el parcial en 44 minutos.