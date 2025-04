"Mi retiro de la competición en el tenis hizo que 2024 fuera un año muy emotivo, con momentos mágicos como el que viví en París portando la antorcha olímpica. El tenis, y el deporte en general, me han dado muchísimo. Mi motivación siempre ha sido competir y dar lo mejor de mí cada vez que pisaba la pista. Las competiciones de tenis han terminado y es momento de reflexionar y agradecer todo el apoyo que recibo de todos", destacó.

Nadal se mostró agradecido a su "equipo y familia" por veinticinco años de carrera, no solo la etapa profesional.

"Mi carrera empieza con unos diez años, cuando empiezo a entrenar, y desde entonces ha sido un viaje inolvidable y precioso. Gracias al deporte he vivido cosas que nunca hubiera podido imaginar. Mi equipo y mi familia siempre me ha apoyado en todos los sentidos y gracias a ellos he tenido una carrera más exitosa y larga de lo que hubiera podido soñar", apuntó.

Pese a recibir este Premio Laureus al icono del deporte, Nadal señaló que no le corresponde a él decir si lo es.

"Creo que eso corresponde decidirlo a otras personas, pero espero que mi carrera haya inspirado a los aficionados del deporte más allá del tenis. Lo di todo. Como deportistas tenemos una oportunidad única de usar nuestra influencia e inspiración para generar un impacto positivo en el mundo. Mientras comienzo mi próximo capítulo voy a mantener los ideales que comparto con Laureus y trabajar con ellos para lograr lo más importante que un deportista puede hacer, que es cambiar el mundo a través del deporte", subrayó.