La tenista Naomi Osaka está embarazada y volverá al tenis en el 2024

La tenista japonesa Naomi Osaka anunció que será madre y que su intención es regresar a la competición en el Abierto de Australia en 2024.

"Estos meses fuera del deporte me han dado un nuevo amor y aprecio por el juego al que he dedicado mi vida. Me doy cuenta de que la vida es muy corta y no doy ningún momento por sentado, cada día es una nueva bendición y aventura", indica Osaka en redes sociales.

