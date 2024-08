El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, defendió este viernes su inocencia tras la polémica por su positivo por dopaje que quedó sin sanción al ser considerado un error de uno de sus fisioterapeutas.

"Por supuesto, no es ideal (lidiar con esto) justo antes de un 'grand slam', pero sé que no he hecho nada malo. Ya tuve que jugar durante meses con esto en mi cabeza, simplemente recordándome que no he hecho nada malo. Siempre respeto las reglas y siempre lo haré", dijo el tenista en la jornada de medios del Abierto de Estados Unidos, que comienza este lunes en Nueva York.

Sinner dio positivo el pasado marzo en un control antidopaje en Indian Wells (EE.UU.), pero la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) le declaró inocente esta semana al considerar que se trató de un error del fisioterapeuta del jugador al usar un producto con clostebol, que es una sustancia prohibida.

Esta decisión ha causado un notable debate dentro del mundo del tenis en los últimos días sobre si Sinner recibió trato de favor por ser uno de los tenistas más importantes de la ATP en estos momentos.

Además, medios italianos informaron este viernes que Sinner ha despedido al equipo de fisioterapeutas implicados por el positivo por clostebol durante el torneo de Indian Wells.