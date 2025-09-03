El historial de enfrentamientos entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El serbio Novak Djokovic salió victorioso este martes en su enfrentamiento de cuartos de final contra el estadounidense Taylor Fritz por tres sets a uno.

Novak continúa haciendo historia en el tenis. A sus 38 años, el tenista serbio ha alcanzado por séptima vez en su carrera las semifinales de los cuatro torneos Grand Slam en una misma temporada. Con esta victoria, igualó el récord de Jimmy Connors al clasificar por decimocuarta vez a las semifinales del US Open.

En la otra llave, el español Carlos Alcaraz también aseguró su lugar en la semifinal. Venció sin mayores complicaciones al checo Jiri Lehecka en tres sets, mostrando un tenis sólido y convincente. Alcaraz no llegaba a esta instancia del US Open desde 2023, cuando fue eliminado por el ruso Daniil Medvédev.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán en las semifinales del US Open con Novak liderando el cara a cara 5 a 3. Djokovic ganó sus últimos dos enfrentamientos contra Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Abierto de Australia a principios de este año.