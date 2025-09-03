Tenis
El historial de enfrentamientos entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic

El primer finalista del US Open se decidirá este viernes con el noveno enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

   
    Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la final de Wimbledon 2024.( ARCHIVO )
El serbio Novak Djokovic salió victorioso este martes en su enfrentamiento de cuartos de final contra el estadounidense Taylor Fritz por tres sets a uno.

Novak continúa haciendo historia en el tenis. A sus 38 años, el tenista serbio ha alcanzado por séptima vez en su carrera las semifinales de los cuatro torneos Grand Slam en una misma temporada. Con esta victoria, igualó el récord de Jimmy Connors al clasificar por decimocuarta vez a las semifinales del US Open.

En la otra llave, el español Carlos Alcaraz también aseguró su lugar en la semifinal. Venció sin mayores complicaciones al checo Jiri Lehecka en tres sets, mostrando un tenis sólido y convincente. Alcaraz no llegaba a esta instancia del US Open desde 2023, cuando fue eliminado por el ruso Daniil Medvédev.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán en las semifinales del US Open con Novak liderando el cara a cara 5 a 3. Djokovic ganó sus últimos dos enfrentamientos contra Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en el Abierto de Australia a principios de este año.

Alcaraz, Djokovic y Musetti en el podio de los Juegos Olímpicos de Paris 2024
Alcaraz, Djokovic y Musetti en el podio de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 ( Clive Brunskill )

También cabe recalcar que Novak tiene marca de 3 a 0 contra Carlos en superficie de cancha dura.

Sin embargo, el español está jugando el tenis más consistente de su carrera. Ha ganado 35 de sus últimos 36 partidos y esa única derrota fue contra el número uno del mundo, Jannik Sinner, en Wimbledon.

El enfrentamiento entre el español y el serbio se jugará este viernes y lo podrás ver por Disney +.

