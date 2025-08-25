Djokovic se prepara para el final de su carrera

Novak Djokovic, actual número 7 del ranking ATP, superó a Tien (50) por 6-1, 7-6(3) y 6-2 en la primera ronda del US Open en dos horas y 25 minutos.

El serbio disputaba su primer partido desde que cayó eliminado el pasado 11 de julio en semifinales de Wimbledon a manos del italiano Jannik Sinner. Djokovic, de 38 años, anunció hace unos días que ya no tiene intención de competir en torneos que no sean Grand Slam.

"Decidí no jugar en Toronto y Cincinnati porque quería pasar más tiempo con mi familia. Y, siendo sincero, creo que me he ganado el derecho de elegir dónde quiero jugar", expreso el serbio en rueda de prensa previa al partido contra Tien.

"¿Dónde me inspiraré para jugar el mejor tenis? Los Grand Slams son obviamente los cuatro torneos principales donde siempre siento más motivación".

En segunda ronda, Djokovic se medirá al estadounidense Zachary Svajda, número 145 del mundo. Esta es la participación número 19 de Djokovic en el Abierto de Estados Unidos, con cuatro títulos, diez finales y la tercera ronda como peor resultado.

El US Open, último Grand Slam del año, comenzó este domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.