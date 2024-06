El serbio Novak Djokovic aseguró este lunes que sintió un dolor en la rodilla derecha en el partido de octavos de final de Roland Garros contra el argentino Francisco Cerúndolo y señaló que este martes se someterá a pruebas para comprobar si puede seguir adelante.

"Al final del partido no sentía dolor porque tomé unos medicamentos. Me he sometido a algunas pruebas que son positivas, pero mañana haremos otros test y veremos si puedo seguir jugando", afirmó el jugador.

Djokovic, que señaló que venía sintiendo una molestia en la rodilla derecha desde hace unas semanas, aseguró que durante el partido pensó retirarse, pero quiso darle una oportunidad a los medicamentos para ver si podía arreglarse.

"Casi no podía moverme, no quería hacer intercambios largos y él lo ha notado y me hacía muchas dejadas, me movía mucho. Yo no era capaz de correr", señaló.

El serbio afirmó que a partir del último tramo del cuarto set jugó sin problemas y pudo remontar el partido.

El número 1 del mundo se quejó de las condiciones de la pista, en las que dijo que había menos tierra batida que en otras ocasiones, lo que pudo provocar que sufriera esa lesión.

"Pedí que la barrieran, pero no lo hicieron. Creo que la lesión era evitable", señaló. Pero también consideró que la lesión pudo producirse "por el desgaste", ya que el pasado sábado jugó 4 horas y media para superar en tercera ronda al italiano Lorenzo Musetti.