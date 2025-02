El argentino Diego Schwartzman, exnúmero ocho del mundo, perdió el jueves con el español Pedro Martínez por 6-2 y 6-2 en la segunda ronda del torneo ATP de Buenos Aires y se despidió del tenis profesional, en una jornada que incluyó la eliminación del danés Holger Rune, 12 del ranking.

Schwartzman, actualmente 386 del mundo, venía de dar la sorpresa al ganarle en el estreno al chileno Nicolás Jarry (40), su primer triunfo en los últimos 16 meses, pero el jueves poco pudo hacer frente a Martínez (41).

El 'Peque', de 32 años, cerró en su casa una carrera que incluyó cuatro títulos de la ATP, una semifinal en Roland Garros, 250 victorias y el octavo lugar del ranking como mejor clasificación, después de 15 temporadas en el circuito mayor.

Pero, sobre todo, el 'Peque' dejó una marca en el tour al desafiar desde su modesta estatura 1,70 metros, por varios años el más bajo del top 100 a potentes sacadores y gigantes en tamaño y juego, para ganar torneos, llegar a varias definiciones, y lograr resonantes victorias, la más importante sobre Rafael Nadal en la tierra batida de Roma, en 2020.

Tras la derrota, Schwartzman lanzó: "ahora estoy oficialmente jubilado, je. Agradezco al torneo que me permitió jugar mis últimos dos partidos. Yo me autoinvité, y ellos me dieron la oportunidad".