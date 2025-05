El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y vigente campeón de Roland Garros, se dejó un set en el camino de la tercera ronda del Grand Slam de tierra batida, que consiguió tras convertirse en el primer jugador nacido en este siglo que atesora 20 triunfos en ese torneo.

En busca de revalidar su Copa de los Mosqueteros, el español se impuso al húngaro Fabián Marozsan, 56 del mundo, 6-1, 4-6, 6-1 y 6-2 en 2 horas y 8 minutos, pero sufrió uno de los bajones de rendimiento que trata de combatir esta temporada.

El jugador de 22 años consiguió su noveno triunfo consecutivo en este torneo y la decimoséptima victoria del año sobre tierra batida, donde solo el danés Holger Rune le ha derrotado en la final de Barcelona, donde tenía una lesión que posteriormente le impidió jugar en Madrid.

En el camino, el español se apuntó los torneos de Montecarlo y Roma, donde derrotó en la final al número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, que regresaba a la competición tras tres meses de parón por una sanción por dopaje.

Desde la pista central, Alcaraz hizo un guiño al público francés, entonando el cántico que suele escucharse en las pistas, una maniobra de acercamiento a los espectadores que le idolatran en París.

"Es fácil divertirse cuando juegas en una pista como esta y siempre he dicho que me gusta hacer que el público disfrute", aseguró Alcaraz, que achacó a una subida del nivel del húngaro que se dejara un set.

"He tenido que empezar de cero en el tercer set, pero por suerte he elevado el nivel y he podido acabar bien", resumió.

El siguiente rival de Alcaraz saldrá del duelo entre el cañonero francés Giovanni Mpetshi Perricard, 37 del mundo, y el bosnio Damir Dzumhur, 69 del ránking.