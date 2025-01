El murciano Carlos Alcaraz, tercer favorito, admitió, en unas declaraciones a los medios españoles, que está muy contento con la novedad implementada por el Abierto de Australia, en la que el equipo está situado en un banquillo a pie de pista.

“La verdad es que ha ido bastante bien tener a Juanki tan cerca. El diálogo ha sido mejor. Me temía antes de empezar el tener la sensación de que fuera muy intrusivo, pero la verdad es que ningún problema. Ha sido genial, me ha gustado mucho”, explicó sobre este cambio introducido por el slam oceánico.

Alcaraz, que se enfrentará este miércoles en la segunda ronda al japonés Yoshihito Nishioka, admitió que sufrió una “desconexión” durante el segundo set ante el kazajo Alexander Shevchenko, pero confió en que no le vuelva a suceder o que si le sucede que se solucione antes.

“Al final ese momento ha sido de desconexión. Íbamos 3-1 y 30-0, con una derecha fuerte que se me ha ido larga. He encadenado malas sensaciones y él ha subido. Es normal porque es el primer partido del año. Espero que no vuelva a suceder o que si sucede dure menos. Empezar la temporada nunca es fácil”, añadió un Alcaraz que debutó en su primer partido en la pista Margaret Court Arena.

“La verdad es que me había entrenado bastante en la Margaret Court. Estaba un poco rápida la velocidad de la pista. No sé si en la Rod Laver la notaré igual”, aclaró.

Por último, el joven de El Palmar explicó que el vídeo, en el que aparece presuntamente ordenando las botellas de un modo similar a como lo hace su compatriota Rafael Nadal, fue simplemente por una cuestión de patrocinio, dado que las volteó la marca de las botellas no es su patrocinar.

“Si antes me llamaban el mini Rafa, ahora ni te cuento”, añadió entre risas.