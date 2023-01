Australia Open: Lo que no sabías del primer 'Grand Slam' del año

El Australia Open es el primer ‘Grand Slam’ que se juega en el año y se lo realiza en Australia, precisamente en la ciudad de Melbourne. En la edición de este año, Novak Djokovic se quedó con el torneo y sumó el décimo título en este torneo.

Djokovic derrotó a Stéfanos Tsitsipás en tres sets ( 6-3, 7-6 y 7-6), con esta victoria el serbio volvió a igualar a Rafael Nadal como los más ganadores de la historia de Grand Slam con 22. Además se convirtió en el número 1 del mundo.

El serbio salió más que decidido, mantuvo un juego muy consistente y hasta se olvido de la molestia que tenía en su muslo izquierdo. A sus 35 años, Djokovic mantiene su invicto en la temporada 2023, antes de este 'Grand Slam' levantó el título en el ATP de Adelaida.

“Sólo mi familia y mi equipo saben lo que he tenido que pasar. Es la victoria más grande de mi carrera considerando las circunstancias. El año pasado no pude jugar y volví este año, gracias a toda la gente que me hace sentir cómodo en Melbourne”, declaró Djokovic después de la victoria.

Ecuavisa.com recopiló varios datos que seguro no conocías del primer ‘Grand Slam’ del año.