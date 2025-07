La estadounidense Amanda Anisimova jugará su primera final de Grand Slam en Wimbledon al sorprender a la favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que vuelve a quedarse a las puertas del éxito en el All England Club (6-4, 4-6 y 6-4).

Anisimova consigue el mejor resultado de su carrera y lo hace, además, eliminando a la número uno del mundo y consagrando el buen momento del tenis estadounidense.

La estadounidense ha jugado el mejor tenis de su carrera para poder ser la primera de su país en ganar este título desde Serena Williams.

"Aún no me creo que esto sea real. Aryna es una gran competidora, yo me estaba muriendo ahí. Ella es una inspiración para mí y para muchos. Estar en la final de Wimbledon es increíblemente especial", dijo Anisimova a pie de pista.

Su rival en la final será la ganadora de la otra semifinal, que disputan en unos minutos Iga Swiatek contra Belinda Bencic.