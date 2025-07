Alcaraz jugará su tercera final de Wimbledon

Cuando Carlos Alcaraz quiere, no hay fórmula que pueda derrotarlo; y el español, seis partidos después, ya está a un paso del ansiado triplete en Wimbledon.

24 triunfos seguidos este año, veinte victorias consecutivas en Wimbledon, a un paso de un triplete consecutivo en el All England Club que solo tienen nombres como Bjorn Borg, Pete Sampras, Roger Federer y Novak Djokovic. No son malos nombres a los que unirse.

Lea: (VIDEO) Federer no se resistió y volvió a practicar al tenis en su visita a Wimbledon

Alcaraz reabrió esa brecha que antes tenía el 'big three' sobre el resto, con permiso por entonces de Andy Murray, y que ahora empuñan Sinner, Alcaraz y Djokovic sobre los mortales. No, Fritz no pudo con Alcaraz, pero es lo lógico y lo normal en este tenis actual.

El español descansará mientras Djokovic y Sinner disputan el otro cupo para un puesto en la final que se jugará este domingo.