La selección de Ecuador, dirigida por el técnico Félix Sánchez Bas, ha dejado una sensación de decepción en los aficionados tras su reciente derrota ante Venezuela en el inicio de la Copa América 2024.

Este resultado ha evidenciado no solo una gestión deficiente en la convocatoria, sino también una mala conducción del partido, especialmente al no encontrar soluciones tácticas para mantener una ventaja parcial con un hombre menos en el campo.

La expulsión de Enner Valencia a los 22 minutos fue un punto de inflexión crucial. Antes de este incidente, Venezuela ya había demostrado que no era un rival inferior en términos de calidad futbolística, pero tampoco un deslotado.

Sin embargo, tras la expulsión, el equipo venezolano se vio claramente superior, en gran parte debido a la incapacidad de Sánchez Bas para manejar la desventaja numérica. La falta de ideas y de alternativas tácticas para solventar esta situación fue evidente.

Desde la alineación inicial, Sánchez Bas mostró su desconfianza en Layan Loor, el único lateral derecho de oficio que llevó, pero a quien no lo puso, optando por improvisar con Piero Hincapié en esa posición.

Esta decisión resultó costosa, ya que Hincapié y William Pacho fallaron en la marca durante el primer gol de Venezuela.

Si no confiaba en Loor, ¿por qué no llevó otro lateral derecho? Esto es un claro indicio de una mala gestión en la selección de jugadores, y este no es el único ejemplo.

La imprudencia de Enner Valencia al dejar la pierna alta contra un rival, ganándose una tarjeta roja directa, expuso otra falencia en la convocatoria: la falta de delanteros de calidad en la banca.