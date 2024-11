Ecuador: 6 puntos de 6 y una lección de humildad

Si algo ha demostrado esta doble fecha es que el técnico argentino tiene claro el camino a seguir. Supo ajustar el ataque, encontrar la sociedad ideal entre Enner Valencia y Gonzalo Plata, y construir un equipo que no solo juega bien, sino que también pelea cada balón como si fuera el último.

El gol tempranero, obra de la conexión entre Gonzalo Plata y Enner Valencia , marcó la pauta. Después, tras la expulsión de Piero Hincapié, el equipo demostró su capacidad para aguantar y sufrir, defendiendo el resultado con una convicción que no siempre se asocia con selecciones sudamericanas fuera de la élite.

El 0-1 no solo representó tres puntos, sino una respuesta contundente a quienes subestimaron al equipo dirigido por Sebastián Beccacece . La prensa colombiana, confiada en la supuesta superioridad de su selección, se llevó una sorpresa amarga. Ecuador no solo ganó, sino que dio una lección de humildad, compromiso y trabajo en equipo .

Subestimar a Ecuador no solo fue un error, sino una falta de respeto a un equipo que lleva años creciendo y demostrando su valía en la cancha. La victoria no es solo una respuesta a ese menosprecio, sino una reafirmación de que el fútbol se gana con trabajo, no con palabras.

Después de todo, en los últimos 20 años, Ecuador ha ido a más mundiales de la selección mayor y de juveniles que Colombia, y a nivel de clubes también ha llegado más lejos en torneos internacionales.

Ecuador cierra el año con optimismo, pero también con la claridad de que el camino al Mundial de 2026 aún tiene desafíos. La Tricolor ha demostrado que puede competir contra cualquiera, pero la consistencia será crucial.

Ecuador no solo es un equipo que sabe jugar, sino que también sabe luchar. Y cuando se mezcla la humildad con el compromiso, los resultados hablan por sí solos.