Por amor al fútbol, cuiden a Kendry Páez

No es la primera vez que el nombre de Kendry se ve involucrado en situaciones controvertidas. A inicios de 2024, fue visto en un club nocturno en Nueva York junto a otros futbolistas ecuatorianos mientras estaba convocado por la selección nacional. Por fortuna para él, se la dejaron pasar y no fue vetado de la Tri, como sí ocurrió con los otros dos: Gonzalo Plata y Robert Arboleda .

Chelsea, al contratarlo, hizo una inversión a largo plazo, pero dependerá del entorno y de su propia madurez si logra consolidarse en la élite. Si aquí no son capaces de cuidarlo, el club londinense deberá invertir en un orientador a tiempo completo o su inversión se esfumará, y también el sueño de verlo llegar lejos.

El problema no es que un futbolista salga a un concierto o disfrute de su tiempo libre. Lo preocupante es la frecuencia con la que su nombre aparece en este tipo de situaciones. Los ecuatorianos esperan que Kendry Páez se acerque en su carrera y logre desarrollar todo su potencial. No queremos ver otro talento diluirse en la distracción.

Por ahora Páez ya no es titular en Independiente y en la selección de Ecuador, tal como va, no hace falta. Si sigue siendo convocado es más por darle una oportunidad de seguir en el entorno de la Tri, pero en cancha no ha aportado como antes lo hacía. Si mañana no fuese citado por Beccacece, no nos perderíamos de mucho.

Ojalá el joven Páez recapacite y encuentre un entorno más saludable que el actual. Es un talento emergente, aún no es una estrella. Si corrige su rumbo, no hay duda de que podrá llegar a lo más alto de la élite del fútbol, porque talento tiene, lo que le falta es disciplina.