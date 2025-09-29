Piso 17
29 sep 2025 , 08:06

Piso 17 y el cierre de la fase inicial de la LigaPro

Este fin de semana culminó la fase inicial con 30 fechas, quedando determinado el hexagonal final, el segundo hexagonal y el cuadrangular del descenso.

   
  • Piso 17 y el cierre de la fase inicial de la LigaPro
    El panel de Piso 17.( PISO 17 )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Piso 17
Fútbol
Ecuador
Noticias
Recomendadas