Piso 17
23 oct 2025 , 10:06

Piso 17: LDUQ y una histórica goleada por 3-0 sobre Palmeiras

El panel de Piso 17 analizó el triunfo de LDUQ sobre Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Piso 17
Liga de Quito
LDUQ
Quito
Noticias
Recomendadas