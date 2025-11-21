Piso 17
21 nov 2025 , 10:55

Piso 17: Inter Miami llegará a Ecuador en 2026

El Panel de Piso 17 revela que el club de Lionel Messi llegará a tierras ecuatorianas para enfrentar en un amistoso a un equipo de la LigaPro

   
Redacción
