Piso 17
29 nov 2025 , 09:00

Piso 17: Independiente del Valle no pudo salir campeón de la LigaPro ante Liga de Quito

El panel de piso 17 analizó la remontada de Liga de Quito a Independiente del Valle en la séptima fecha del hexagonal final de la LigPro.

   
