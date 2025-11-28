Piso 17
28 nov 2025 , 10:00

Piso 17 te cuenta los goles que dejó la quinta jornada de la Europa League | 27-11-2025

Un repaso a las anotaciones más decisivas que marcaron la fecha en el torneo europeo.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Fútbol
Goles
Europa League
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas