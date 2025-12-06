Piso 17
06 dic 2025 , 10:18

Piso 17: ¿Ecuador tiene un grupo fácil o difícil en el Mundial 2026?

El panel de Piso 17 analizó el sorteo del Mundial 2026 y resaltó a los rivales de la Tri.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Mundial 2026
Piso 17
Selección Ecuador
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas