Piso 17
18 ago 2025 , 10:32

Piso 17: Deportivo Cuenca gana y así deja la tabla de posiciones

La fecha 25 de la Liga Ecuabet culminó con la victoria del cuadro morlaco por 2-0 sobre Vinotinto y el panel de Piso 17 analizó la jornada.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
