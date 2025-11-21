Piso 17
21 nov 2025 , 09:00

Piso 17: Celebramos el triunfo de la Tri ante Nueva Zelanda

El panel de Piso 17 habló sobre la victoria de la selección ecuatoriana ante Nueva Zelanda en Nueva Jersey, Estados Unidos.

   
