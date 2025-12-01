Piso 17
01 dic 2025 , 08:08

Piso 17: Así quedó la tabla de posiciones de la séptima jornada en la Liga Pro

Emelec consiguió una nueva victoria por 0-1 ante Delfín.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Fútbol
Goles
Tabla de posiciones
Liga Pro
deporte
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas