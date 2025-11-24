Piso 17
24 nov 2025 , 15:39

Piso 17: Así quedó la tabla de posiciones

El panel de Piso 17 analiza los partidos del fin de semana, donde Independiente del Valle se mantiene en lo más alto de la tabla con 74 puntos, seguido por Liga de Quito, que suma 62.

   
