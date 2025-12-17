Piso 17
17 dic 2025 , 08:14

Miguel Ángel Loor, presidente reelecto de Liga Pro visitó Piso 17 | 16-12-2025

Las respuestas sobre el formato del campeonato nacional.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Fútbol
Liga Pro
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas