08 dic 2025 , 08:05

Piso 17: Independiente del Valle celebró su segundo título de Liga Pro | 07-12-2025

El panel de Piso 17 entrevistó a algunos jugadores y dirigentes sobre el nuevo título.

   
