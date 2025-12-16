Piso 17
16 dic 2025 , 11:07

El ídolo aseguró su pase en la Libertadores | 15-12-2025

Con un triunfo contundente ante Orense, Barcelona confirmó su participación en la próxima edición de la Copa Libertadores.

   
