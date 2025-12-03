Piso 17
03 dic 2025 , 07:48

En Piso 17 nos visitó el cantante colombiano Sette para un martes romántico | 2-12-2025

El artista compartió su música, su estilo y una charla cercana con nuestra audiencia.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Fútbol
Goles
Música
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas