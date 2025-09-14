Audio
14 sep 2025 , 23:55
En Piso 17 analizan la victoria de Barcelona SC sobre Emelec por el Clásico del Astillero
Barcelona SC goleó 4-0 a Emelec por la jornada 28 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim
Fuente:
Registro
Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Guardado
Guardar
Compartir
Temas
videos
Piso 17
Ecuador
Noticias
