Piso 17
31 ago 2025 , 23:55

En Piso 17 analizan la derrota de Barcelona SC ante Universidad Católica

Barcelona SC perdió 3-2 ante Universidad Católica por la fecha 27 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
videos
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas