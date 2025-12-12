Piso 17
12 dic 2025 , 23:55

El entrenador Javier Rabanal se va de Independiente del Valle

El entrenador Javier Rabanal finalizó su relación contractual con Independiente del Valle

   
Fuente:
Agencia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas