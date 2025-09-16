Audio
En vivo
en vivo
Eliminación del subsidio al diésel
Caso Magnicidio FV
Consulta Popular
Corte Constitucional
Masacres
Clima
Especiales de Ecuavisa
Horóscopo
ecuavisa
Suscríbete
Cerrar sesión
LO ÚLTIMO
NOTICIAS
ECUADOR
LA NOTICIA A FONDO
QUITO
GUAYAQUIL
ECONOMÍA
POLÍTICA
SEGURIDAD
SOCIEDAD
MUNDO
ECUATERRA
ESTADIO
TABLA DE POSICIONES
FÚTBOL NACIONAL
FÚTBOL INTERNACIONAL
MÁS DEPORTES
ENTRETENIMIENTO
MÚSICA
CINE
TELEVISIÓN
VIDEOJUEGOS
ESTILO
TECNOLOGÍA
CIENCIA
SALUD Y BELLEZA
REDES
CURIOSIDADES
MEDIO AMBIENTE
PROGRAMAS
INFORMATIVOS
CONTACTO DIRECTO
POLÍTICAMENTE CORRECTO
VISIÓN 360
TELEVISTAZO
TE EXPLICO LA NOTICIA
ENTRETENIMIENTO
LOS GARCÍA
COMPAÑÍA 593
EN CONTACTO
3 FAMILIAS
EN VIVO
NEWSLETTERS
ESPECIALES
Lista de Equipos
Piso 17
16 sep 2025 , 23:55
El entrenador de Guayaquil City, Pool Gavilánez, visitó Piso 17
El estratega ecuatoriano visitó Piso 17 para hablar de su presente con Guayaquil City
Fuente:
Registro
Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter
Guardado
Guardar
Compartir
Temas
videos
Piso 17
Ecuador
Noticias
Recomendadas