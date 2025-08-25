Un cromo con las firmas de Kobe Bryant y Michael Jordan se vende por una fortuna

La casa de subastas Heritage Auctions vendió un cromo firmado por Kobe Bryant y Michael Jordan por más de 12,9 millones de dólares, una cantidad récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y que lo convirtió en el segundo coleccionable deportivo más caro de todos los tiempos.

El cromo, cuyo comprador no fue identificado por la casa de subastas, pertenece a la colección Upper Deck Exquisite 2007-08 y tiene incorporado el parche del logotipo de la NBA de las camisetas de Bryant y Jordan.