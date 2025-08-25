Más deportes
Un cromo con las firmas de Kobe Bryant y Michael Jordan se vende por una fortuna

El cromo firmado por Kobe Bryant, la leyenda de los Lakers, y Michael Jordan, el ícono de los Chicago Bulls, se convierte en el segundo coleccionable deportivo más caro del mundo.

   
La casa de subastas Heritage Auctions vendió un cromo firmado por Kobe Bryant y Michael Jordan por más de 12,9 millones de dólares, una cantidad récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos y que lo convirtió en el segundo coleccionable deportivo más caro de todos los tiempos.

El cromo, cuyo comprador no fue identificado por la casa de subastas, pertenece a la colección Upper Deck Exquisite 2007-08 y tiene incorporado el parche del logotipo de la NBA de las camisetas de Bryant y Jordan.

El cromo firmado por los basquetbolistas icónicos en Los Ángeles Lakers y Chicago Bulls.
La casa de subastas valoraba la tarjeta en 6 millones de dólares antes de que comenzara la puja.

Los 12,9 millones de dólares pagados por la ella la convierten en la tarjeta deportiva más cara jamás registrada, superando los 12,6 millones de dólares por los que se vendió en 2022 un cromo de 1952 del jugador estadounidense de béisbol Mickey Mantle, leyenda de los New York Yankees.

El cromo de Mickey Mantle fue vendido por USD 12.6 millones en 2022.
El cromo de Mickey Mantle fue vendido por USD 12.6 millones en 2022.

En lo que respecta a tarjetas de baloncesto, un fondo de inversión pagó 5,9 millones de dólares en 2020 por una autografiada por Stephen Curry.

Sin embargo, todavía ocupa el segundo escalón en la lista de coleccionables deportivos más caros. Lo supera una camiseta que usó el legendario jugador de béisbol Babe Ruth durante las Series Mundiales de 1932 y que fue subastada el año pasado por 24 millones de dólares.

