Un cromo con las firmas de Kobe Bryant y Michael Jordan se vende por una fortuna

La casa de subastas <b>Heritage Auctions</b> vendió un cromo firmado por <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/kobe-bryant target=_blank>Kobe Bryant</a></b> y <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/michael-jordan target=_blank>Michael Jordan</a></b> por más de <b>12,9 millones de dólares</b>, una cantidad récord para una tarjeta de este tipo en Estados Unidos<b></b> <b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nba target=_blank></a></b>