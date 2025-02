Super Bowl LIX: Los Chiefs de Kansas City van por el tricampeonatro ante Los Eagles de Pihladelphia

Este domingo 9 de febrero se disputa el tan aclamado Super Bowl LIX de la NFL entre el actual bicampeón Chiefs de Kansas City y Eagles de Philadelphia en la ciudad de Nueva Orleans.

Los Chiefs llegan como los grandes favoritos ya que son los actuales ganadores y además ya derrotaron a los Eagles en el Super Bowl del 2023.

Lea: La fiebre del Super Bowl llega a Nueva Orleans, donde se disputará el partido Chiefs vs. Eagles

Sin embargo, Los Eagles han reforzado su ofensiva, por lo que no serán tan fácil de vencer como hace dos años. Los de Philadelphia tienen al quarterback Jalen Hurts como líder ofensivo, destacando con sus grandes pases y capacidad para organizar a su equipo.

Por su parte, los bicampeones mantienen sus esperanzas en su estrella Patrick Mahomes que busca su cuarto título de Super Bowl con apenas 29 años, buscando acercarse a los siete que posee el histórico Tom Brady.

Se espera un lleno total en el estadio de Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana con una capacidad total de 74 mil espectadores.

Para el show del medio tiempo estará a cargo el rapero estadounidense Kendrick Lamar, reciente ganador de cinco premios Grammy gracias a su éxito 'Not Like Us', dedicado a su enemistad con el también rapero Drake.

Kendrick Lamar es reconocido por su talento para intercalar fusiones de jazz, funk y soul en su música en la que sus letras cuentan historias sobre la identidad racial, la lucha social, la pobreza y la violencia.

Entre otros artistas que también se presentarán en torno al Super Bowl LIX estará Jon Batiste, cantante nativo de Luisiana, quien interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes del juego.

El Super Bowl empieza a las 18:30 (Hora de Ecuador) y será transmitido de principio a fin por la cadena ESPN (DirecTV, CNT, Claro, Xtrim, Zapping y Disney Plus)