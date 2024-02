'The Duke'. Es el nombre del balón de la NFL. Wilson lo produce desde 1941. Es la colaboración más larga en la historia del deporte americano. Más de 700.000 unidades se realizan a mano cada año. Este domingo será el arma de Patrick Mahomes y Brock Purdy en el Super Bowl de Las Vegas.

El balón se produce a mano en la fábrica de Wilson en Ada (Ohio), con un ritmo de hasta 2.500 unidades por día. Su nombre, 'The Duke' (el Duque), honra a una de las figuras más representativas de la historia de la NFL y exdueño de los New York Giants, Wellington Mara. El directivo estaba apodado 'The Duke' por llevar el nombre Wellington, como el célebre Duque, según relata la empresa.

La marca estadounidense, cuyo cuartel general está en Chicago, arrancó el año pasado la edificación de una nueva fábrica ultramoderna en Ada para la producción de 'The Duke'. Los precios de venta al público de los balones oscilan entre los 45 y los 249 dólares por una edición especial realizada en ocasión de la gran final de Las Vegas.

Lea también: Los boletos para el Super Bowl bajan de precio