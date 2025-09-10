Richard Carapaz finalizó noveno en la Giro della Toscana

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz finalizó en la novena posición del Giro della Toscana, tras haber estado ausente de las competencias debido a una infección que lo dejó fuera de la reciente Vuelta a España.

Carapaz continúa mostrando señales de recuperación y poco a poco se acerca a su mejor forma. En esta exigente carrera italiana, el ecuatoriano protagonizó una destacada actuación y estuvo cerca de la victoria.

Sin embargo, el mexicano Isaac del Toro impuso un mejor ritmo en los momentos decisivos y logró llevarse el triunfo.

Del Toro respondió con solidez a los ataques del ecuatoriano y defendió con éxito su posición de líder en la recta final, consagrándose como el gran vencedor de la jornada.

Este no es el primer duelo entre Carapaz y Del Toro. Ambos ya se habían enfrentado intensamente en el Giro de Italia, donde etapa tras etapa lucharon por la Maglia Rosa, siendo protagonistas del espectáculo.

La próxima participación de la Locomotora del Carchi será el próximo 11 de septiembre en la Coppa Sabatini, una clásica italiana que se corre en Peccioli, en la provincia de Pisa, en la región de la Toscana.