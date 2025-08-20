Más deportes
Nicolás García logra medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Nicolás García ganó la medalla de oro en los 5 mil metros en patinaje de velocidad con 24pts.

   
    Nicolás García ganó la medalla de oro en los 5 mil metros en patinaje de velocidad( Redes )
El patinador ecuatoriano Nicolás García brilló en las vueltas decisivas este miércoles para ganar la medalla de oro en los 5000 metros por puntos individual masculino, en el marco del patinaje de velocidad de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

García se colgó el metal dorado al puntuar 24 unidades, siete más que el colombiano Sebastián Florez, que se quedó con la plata, y catorce más que el chileno Gabriel Reyes.

El juvenil azuayo ha logrado su segunda medalla de oro, después de haberse consagrado campeón en el Mundial de Patinaje de Colombia en el 2021. Además, también obtuvo la medalla de plata en los XII World Games en Chengdu 2025.

Lea también: Gabriela Vargas gana medalla de oro en los Juegos Mundiales Chengdú 2025

El último día del patinaje de velocidad de los Panamericanos Junior ASU2025 también tiene programadas finales en:

  • 500 metros más distancia individual femenino
  • 500 metros más distancia individual masculino
  • 10000 metros eliminación individual femenino y masculino
