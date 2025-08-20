Nicolás García logra medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

El patinador ecuatoriano Nicolás García brilló en las vueltas decisivas este miércoles para ganar la medalla de oro en los 5000 metros por puntos individual masculino , en el marco del patinaje de velocidad de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

¡Oro para Ecuador! 🥇🇪🇨 ⁰Nicolás García se proclamó campeón de los 5.000 metros por puntos individual, acumulando un total de 24 puntos. El tricolor brilló en las vueltas decisivas, donde impuso un ritmo imparable. #PatinajeEcuador pic.twitter.com/xPUfNtxl3f

García se colgó el metal dorado al puntuar 24 unidades, siete más que el colombiano Sebastián Florez, que se quedó con la plata, y catorce más que el chileno Gabriel Reyes.

El juvenil azuayo ha logrado su segunda medalla de oro, después de haberse consagrado campeón en el Mundial de Patinaje de Colombia en el 2021. Además, también obtuvo la medalla de plata en los XII World Games en Chengdu 2025.

El último día del patinaje de velocidad de los Panamericanos Junior ASU2025 también tiene programadas finales en: