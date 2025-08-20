Nicolás García logra medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

García se colgó el metal dorado al puntuar 24 unidades, <b>siete más que el colombiano Sebastián Florez</b>, que se quedó con la plata, y <b>catorce más que el chileno Gabriel Reyes</b>. El juvenil azuayo ha logrado<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/gabriela-vargas-consigue-primera-medalla-para-ecuador-en-juegos-mundiales-de-china-BH9922939 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/gabriela-vargas-gana-medalla-de-oro-en-los-juegos-mundiales-chengdu-2025-CG9932576 target=_blank></a></b>