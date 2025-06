"La ITA desea aclarar que algunos casos no son definitivos y podrían estar en litigio ante los tribunales de primera instancia o la división de apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo", agrega el escrito.

La pesista ecuatoriana Neisi Dajomes rompió el silencio, tras ser sancionada provisionalmente por la Agencia Internacional de Control Antidopaje (ITA), al infringir una norma de antidopaje.

"(...) a partir de enero 2025, inicié un tratamiento médico especializado en fertilidad, acompañado de profesionales de salud, cumpliendo con todos los requisitos clínicos y legales que este tipo de procedimiento exige", inicia el comunicado.

"En el marco de ese proceso médico, el 7 de abril de 2025, durante un control antidopaje fuera de competencia, se detectó en mi muestra una sustancia derivada de dicho tratamiento", explicó.

"No obstante, reconozco que por un lapsus calami no se incluyó en el formulario correspondiente, lo que constituye una falta administrativa involuntaria y no un intento de transgredir las normas antidopaje", añadió.

Lea también: Carlos Alfaro Moreno sobre el nuevo entrenador de Barcelona SC: "No hay nada cerrado"