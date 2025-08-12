Michael Porter Jr. revela sus luchas personales: "Las mujeres siempre han sido mi vicio"

Michael Porter Jr. fue campeón de la NBA con los Denver Nuggets en 2023 y fue recientemente traspasado a los Brooklyn Nets después de promediar 18 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias la temporada pasada.

El alero de 27 años, a pesar de tener éxito en las canchas, ha estado lidiando con problemas personales y comparó su situación con la de su hermano Jontay Porter en su podcast "Curious Mike":

"Todos tenemos vicios y diferentes problemas con los que lidiamos. Esto puede ocurrir con quienes luchan contra el alcohol o con las drogas. Por ejemplo, mi hermano tenía problemas con las apuestas. Mi vicio siempre ha venido de las mujeres", confesó.

"Cuando estoy lejos de Dios, no estoy rezando y no le doy prioridad, parece que ese es el lugar donde el diablo me atrapa en el espacio de las mujeres".

Lea también: Lakers-Warriors y Thunder-Rockets inaugurarán la temporada 2025-2026 de la NBA

Jontay Porter, hermano de Michael, jugó en la NBA para los Toronto Raptors pero fue expulsado en 2024 de cualquier actividad en la liga debido a que participaba en apuestas deportivas y expresó que tenia una adicción por la apuestas, a pesar de ganar millones.

A pesar de su declaración, a MPJ expresa que su vicio con las mujeres es la razón por qué a sus 27 años no se ha casado:

"Tengo dos hermanos menores casados y dos hermanas mayores casadas. Soy el único soltero. Y creo que Dios te da lo que estás preparado para afrontar", añadió Porter Jr.