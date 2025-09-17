Michael Page busca pelear con Michael Morales: "Pedí a un luchador invicto, enfrentarme a Morales sería perfecto"

<b>Michael Venom Page</b>, boxeador y artista marcial mixto británico de 38 años, <b>apunta a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/michael-morales target=_blank>Michael Morales</a></b>, una de las estrellas de más rápido ascenso en la división de peso welter <b>como su próximo oponente</b>. <b>M</b><b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ufc target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/ufc-deja-espn-para-pasarse-a-paramount-en-2026-con-un-acuerdo-de-7-anos-AJ9920983 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>