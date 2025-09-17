Michael Page busca pelear con Michael Morales: "Pedí a un luchador invicto, enfrentarme a Morales sería perfecto"

Michael Venom Page, boxeador y artista marcial mixto británico de 38 años, apunta a Michael Morales, una de las estrellas de más rápido ascenso en la división de peso welter como su próximo oponente.

MVP cuenta con un récord 24 victorias, de las cuales 13 de ellas han sido por nocauts, y viene de dos victorias en peso mediano sobre Shara Magomedov y Jared Cannonier el pasado mes en el UFC 319.

Lea más: UFC deja ESPN para pasarse a Paramount en 2026 con un acuerdo de 7 años

Page mencionó que le habría gustado enfrentarse a Carlos Prates pero UFC decidió pactar una lucha entre el brasileño y el inglés Leon Edwards para el próximo evento número 322.

Sin embargo, Page espera poder pelear antes que el año se acabe: "Si no peleo en noviembre o diciembre, me harán esperar hasta marzo del próximo año".

"Pedí un luchador invicto, solo empezaré a eliminar a todos. Michael Morales tiene un récord de 18-0 y propuse enfrentarme a el, de nuevo, solo hubo silencio".

Hasta el momento, Page dice que no ha recibido ninguna respuesta a su solicitud para pelear contra Morales, quien viene de una contundente victoria sobre el ex retador al título Gilbert Burns.