17 nov 2025 , 07:11

Michael Morales se acerca al título de la UFC: estas serían sus posibles peleas en 2026

Tras su victoria este sábado ante Sean Brady, Michael Morales espera recibir una oportunidad de una pelea estelar ante Islam Makhachev.

   
    Michael Morales espera obtener una oportunidad por el título de su división en la UFC. ( REDES )
El UFC 322 en el Madison Square Garden no solo coronó a Islam Makhachev como nuevo campeón, sino que también vio a dos peleadores pedir una oportunidad por el título de la división de las 170 libras.

En la estelar, el ruso Islam Makhachev cumplió su objetivo al subir de división y arrebatarle el cinturón al australiano Jack Della Maddalena.

Lea: El premio económico que ganó Michael Morales tras vencer a Sean Brady en la UFC

Minutos antes de que la pelea de Michael Morales terminara, el brasileño Charles Prates logró alzarse con la victoria ante Leon Edwards y, al igual que Morales, pidió de inmediato una lucha titular ante el nuevo campeón, Islam Makhachev.

Morales, por su parte, ya había solicitado la oportunidad de enfrentar al campeón de su división tras un brillante desempeño.

Ante dos contendientes sólidos y un solo cinturón, varios medios especializados especulan que Dana White, presidente de la UFC, optará por un combate que enfrente al invicto Michael Morales y Charles Prates para definir al retador número uno por el título wélter.

A pesar de las peticiones de Morales y Prates, Islam Makhachev tendrá que enfocarse en otro retador en el corto plazo.

El ruso deberá atender primero el llamado de Ilia Topuria. Se espera que la UFC programe un enfrentamiento entre Makhachev y Topuria como la pelea más esperada del 2026, lo que dejaría tiempo para que el combate entre Morales y Prates se lleve acabo.

