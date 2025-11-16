Más deportes
16 nov 2025 , 09:21

Michael Morales recibió el bono al desempeño de la noche tras su victoria ante Sean Brady

Michael Morales derrotó este sábado al número dos de la división welter, Sean Brady, y logró llevarse el bono al desempeño de la noche.

   
    Michael Morales logró su victoria número 19 en las artes marciales mixtas. ( REDES )
El invicto peleador ecuatoriano, Michael Morales, continúa haciendo historia en la UFC. Este sábado, en el marco del UFC 322, el tricolor consiguió un impresionante nocaut en el primer asalto ante el estadounidense Sean Brady, consolidando su ascenso en la categoría del peso welter.

La dominante victoria no solo alargó su récord perfecto a 19-0, sino que también le valió el premio al "Desempeño de la Noche" (Performance of the Night), que incluye un bono de USD 50 mil.

Lea: Marlon Chito Vera viajó a Nueva York para apoyar a Michael Morales en su pelea en la UFC

Con esta actuación, el nacido en Pasaje suma dos victorias consecutivas por TKO en el primer asalto y ha conseguido este reconocimiento por tercera vez en su carrera en la UFC.

Los bonos anteriores los obtuvo tras sus triunfos ante:

Gilbert Burns en mayo del presente año, durante el UFC Fight Night: Burns vs Morales.

Neil Magny el 24 de agosto de 2024, en UFC on ESPN.

Morales no fue el único galardonado en la velada. El bono de USD 50 000 también fue entregado al brasileño Carlos Prates, quien superó al inglés Leon Edwards, al francés Benoit Saint Denis y al estadounidense Bo Nickal.

